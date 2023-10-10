اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2 Newly elected leader of the Scottish National Party, Humza Yousaf, signs the nomination form to become First Minister for Scotland, watched by his wife Nadia El-Nakla (back right), daughter Amal, 3,
نادية النكلة ترتدي اللباس التقليدي الفلسطيني إلى جانب زوجها خلال مراسم تعيينه رئيساً للحكومة في اسكتلندا
الشرق الأوسط

والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا عالقان في غزة

والدا زوجة حمزة يوسف اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق اسكتلندا كانا يزوران عائلتهما في غزة عند وقعت الأحداث الأخيرة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، أمس الاثنين، إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة، منذ السبت.

يذكر أن يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق اسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة عندما وقعت الأحداث الأخيرة.

مادة اعلانية

وقال يوسف للصحافيين "كانوا في زيارة في غزة وأخشى أنهم محاصرون حالياً".

ناجد واليزابيث النكلة (أرشيفية)
من 2
  • ناجد واليزابيث النكلة (أرشيفية)
  • نادية النكلة ترتدي اللباس التقليدي الفلسطيني إلى جانب زوجها خلال مراسم تعيينه رئيساً للحكومة في اسكتلندا
(2 صور)
ناجد واليزابيث النكلة (أرشيفية)
ناجد واليزابيث النكلة (أرشيفية)
نادية النكلة ترتدي اللباس التقليدي الفلسطيني إلى جانب زوجها خلال مراسم تعيينه رئيساً للحكومة في اسكتلندا
نادية النكلة ترتدي اللباس التقليدي الفلسطيني إلى جانب زوجها خلال مراسم تعيينه رئيساً للحكومة في اسكتلندا
سيول تخشى هجوماً من الشمال مماثلاً لعملية حماس.. وتسعى لتفاديه العرب والعالم صراع الكوريتين سيول تخشى هجوماً من الشمال مماثلاً لعملية حماس.. وتسعى لتفاديه

وقال يوسف الذي أصبح في مارس أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية، إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدي زوجته المغادرة لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.

وقال: "نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويوماً بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كانت حماتي وحماي اللذان لا علاقة لهما، مثل معظم سكان غزة، سواء بحماس أو بأي هجوم إرهابي.. سيبقيان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا".

وأضاف "لا نستطيع النوم. نحن نراقب هواتفنا باستمرار".

يذكر أن يوسف كان قد دان عملية حماس وقال إنه "يشاطر أفراد الجالية اليهودية في اسكتلندا مخاوفهم على أفراد أسرهم". وأضاف أن "المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن" في الجانبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول القصف والحصار الإسرائيلي يلقي بـ200 ألف فلسطيني في غزة إلى المجهول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط