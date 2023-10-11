الشرق الأوسط
فيديو لصرخة أم فقدت أولادها بغزة.. "ماتوا بدون ما يأكلوا"
ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اليوم إلى 1055 قتيلاً ونحو 5184 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب السلطات الفلسطينية
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تكثر الفيديوهات المؤثرة من غزة حيث يموت يوماً عشرات المدنيين تحت القصف الإسرائيلي، وبينهم نساء وأطفال.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل سيدة، يبدو أنها فقدت أطفالها في القصف أمس الثلاثاء، وهي تصرخ أمام مدخل أحد مستشفيات غزة.
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وبدت السيدة بحالة صدمة شديدة حيث تساءلت "الولاد وين؟"، وعادت وقالت بنفسها إن أولادها ماتوا بين يديها وأنهم "ماتوا بدون ما يأكلوا"، مضيفة: "بكفي ظلم، نحنا ناس غلابة".
هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اليوم الأربعاء إلى 1055 قتيلاً ونحو 5184 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب السلطات الفلسطينية.
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