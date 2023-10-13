فيديو لمسؤول إسرائيلي ينفجر غضباً على الهواء.. ويوبخ المذيع

على وقع تصاعد العنف والغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، انفجر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق غضباً على الهواء، وخرج عن طوره.

ففيما كان نفتالي بينيت في مقابلة مباشرة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، سأله المذيع عن أطفال غزة والرضع الذين سيلفظون أنفاسهم في المستشفيات إثر قطع إسرائيل الكهرباء والوقود عن القطاع، انفجر المسؤول السابق وتطاير شرراً.

On Sky news ex Israeli PM Naftali Bennett was asked-



"What about the babies in incubators in Gaza who's life support has been turned off because the Israelis have cut off the power"



His answer - Are you serious asking about Palestinian civilians? What's wrong with you? pic.twitter.com/mxKfuBnQo1 — Chay Bowes (@BowesChay) October 12, 2023

مادة اعلانية

"نحارب نازيين"

وقال ساخراً: "هل تسألني حقا عن المدنيين الفلسطينيين في غزة؟!". وأردف "ما بالك، نحن نحارب النازيين".

كما أكد أن بلاده لن تعطي الماء والكهرباء لأعدائها، في إشارة إلى جميع الفلسطينيين في غزة.

وحين قاطعه المذيع لسؤاله عن المدنيين والأطفال، رفع بينيت صوته محتدماً، وقال "عار عليك.. عار عليك".

لينتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل، لاسيما بين الفلسطينيين والمتعاطفين مع غزة، الذين رأوا في موقف بينيت تعبيرا واضحا وجلياً عن "عنصرية" إسرائيل.

وكانت إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على غزة منذ يوم الاثنين الماضي، مانعة دخول المساعدات والوقود، وقاطعة الكهرباء والمياه.

كما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أمس الخميس، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى غزة إلى أن تطلق حماس الأشخاص الذين أسرتهم، في هجومها المباغت نهاية الأسبوع الماضي.

فيما حذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة بيئية وصحية وإنسانية وشيكة تلوح في القطاع المكتظ بالسكان، والخاضع منذ 16 عاماً لحصارات متفاوتة وحروب متقطعة أيضا.