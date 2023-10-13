"شوكت تهتز الشوارب للقدس".. فيديو لصدام يشعل التواصل

منذ أيام ينتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فقد تداول العديد من مستخدمي تويتر هذا المقطع القديم لصدام يتساءل فيه متى تشتعل النخوة ثانية في قلوب العرب والفلسطينيين ويحررون القدس.

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وتساءل الرئيس العراقي الراحل الذي بدا شاباً في الفيديو ما يدل على أنه يعود ربما إلى الثمانينات، ألا يستحق تحرير الوطن تحمل الضرب.

كما قال باللهجة العراقية العامية "جر سيفك وشوف شلون يصيرون أبو بريص أحسن منهم"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

وأضاف "شوكت تهتز الشوارب للقدس ولمسرى الرسول".

أتى انتشار هذا الفيديو في وقت يشهد قطاع غزة منذ السبت الماضي (7 أكتوبر)، حين نفذ عناصر حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة، غارات إسرائيلية عنيفة بلا هوادة.

كما جاء وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بالاستمرار في فرض حصار مطبق على القطاع المكتظ بالسكان، وسط مخاوف من تنفيذ تهجير قسري لسكان غزة.