قبل لحظات من مقتله على الحدود.. شاهد آخر ما نشره صحفي لبناني

"قصف في محيط علما الشعب - جنوب لبنان" بتلك العبارة المرفقة بفيديو قصير للقصف الإسرائيلي الذي طال أمس جنوب لبنان، ختمت حياة المصور الصحفي الشاب عصام عبدالله.

فيما تناقل محبوه خلال الساعات الماضية على منصة أكس (تويتر سابقا) هذا الفيديو مترحمين على زميلهم الشاب، الذي شيع جثمانه اليوم السبت

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كما شاركوا آخر صورة نشرها لنفسه وهو يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

قصف في محيط علما الشعب - جنوب لبنان pic.twitter.com/jtbeGSH1Jy — Issam Abdallah - عصام العبدالله (@LbIssam) October 13, 2023

"قتلوه عمداً"

أما والدته فاطمة المكلومة فحملت إسرائيل مسؤولية قتل ابنها. وقالت في مقابلة مع رويترز: "إسرائيل قتلت ابني عمدا. كانوا جميعا يرتدون ملابس الصحفيين وكانت كلمة "صحافة" واضحة للعيان.

كما أضافت "لا يمكن لإسرائيل أن تنكر هذه الجريمة".

عصام عبدالله قتلته إسرائيل

Issam Abdallah has been killed by the israeli army https://t.co/I78eD2IVos — Viviane Akiki (@VivianeAkiki) October 13, 2023

وكان عبدالله الذي يعمل مصوراً لوكالة رويترز لقي حتفه أمس فيما أصيب ستة صحفيين آخرين كانوا يعملون في قرية علما الشعب جنوب لبنان قرب الحدود، عندما أصابتهم صواريخ إسرائيلية

في حين أفادت "رويترز" ببيان أن عبد الله مصور التلفزيون لديها قتل أثناء نقله للأحداث في بث مباشر، مشيرة إلى أن الكاميرا كانت موجهة إلى جانب أحد التلال عندما هزها انفجار قوي وملأ الدخان الجو وسُمع صوت صرخات.

كما أوضحت أن صحفيين آخرين من رويترز، هما ثائر السوداني وماهر نزيه أصيبا في الحادث، لكنهما غادرا المستشفى بعد تلقي العلاج الطبي.

بمزيد من الحزن والغضب، ينعي تجمع نقابة الصحافة البديلة الزميل عصام عبدالله، مصور وكالة رويترز وعضو التجمع، الذي استشهد اليوم بقصف إسرائيلي وحشي ومباشر استهدفه ومجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم واجبهم المهني وتغطيتهم للأحداث في علما الشعب جنوبي لبنان. pic.twitter.com/Zf1R9Bxej3 — تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) October 13, 2023

إلا أن بيانها هذا الذي غابت عنه أي إدانة لإسرائيل أثار شخطاً بين العديد من زملاء عصام في الوسط الصحفي.

من جهته، قال نزيه إن رويترز ومؤسستين إعلاميتين أخريين كانت تصور إطلاق الصواريخ القادم من إسرائيل، عندما أصاب أحدها عصام الذي كان يجلس على جدار حجري منخفض قرب بقية مجموعة الصحفيين، ثم بعد ثوان أصاب صاروخ آخر السيارة التي كانت تستقلها المجموعة ما أدى لاشتعال النيران بها.

يشار إلى أن قرية علما الشعب شلكت مسرحا لاشتباكات متكررة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس السبت الماضي.