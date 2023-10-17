اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو
من الفيديو

شاهد طبيباً يتفاجأ بطفله جثة أمام عينيه.. وأمه ترجوه رؤيته

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا تتوقف المآسي الإنسانية مع استمرار الحرب في غزة.

لا هدنة إنسانية في غزة.. والجيش الإسرائيلي يلمح لاحتلالها العرب والعالم الشرق الأوسط لا هدنة إنسانية في غزة.. والجيش الإسرائيلي يلمح لاحتلالها

"ابنه جثة"

ففي لحظات تدمي القلب، تفاجأ طبيب فلسطيني كان يهدئ من روع المصابين في المستشفى، بابنه جثة ممدة أمامه، في مشهد وثقه مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

وظهر الطبيب في الفيديو الذي ترجم للغات أخرى، وهو يقترب من أحد المصابين ثم يضع يده على خده من هول الصدمة، وبينما التفت يميناً فوجئ بجثة ابنه من بين المصابين.

وكان الطبيب يبحث عن ابنه بين المصابين في المستشفى برفقة زوجته، بعدها بدّل الوالد وجهة بحثه من غرف المصابين والطوارئ إلى القسم الذي توضع فيه الجثامين، وهناك تعرف الطبيب على جثة طفله.

وأشارت المعلومات إلى إصابة أطفال الطبيب الآخرين أيضًا بجروح متفرقة نتيجة القصف الإسرائيلي.

في حين ظهرت الأم المكلومة في فيديو آخر تترجى والده أن تلقي على صغيرها نظرة الوداع.

وضع مأساوي

يذكر أن هذه ليست المأساة الوحيدة، فالقطاع المحاصر منذ أيام يعيش أوقاتاً عصيبة لا توصف، حيث لم يعد هناك مكان في المشارح للضحايا الذين قضوا في القصف الإسرائيلي، ناهيك عن عدم وجود مواد الإسعافات الأولية، خصوصا أن هناك إصابات حروق كثيرة.

يأتي هذا في حين تكدست مئات الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح الذي يرتقب أن يفتح خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ الأسبوع الماضي، مقابل خروج عدد من المواطنين الأجانب العالقين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تكشف تفاصيل سيناريو الحرب على جبهتين مع حماس وحزب الله إسرائيل تكشف تفاصيل سيناريو الحرب على جبهتين مع حماس وحزب الله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط