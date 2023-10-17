شاهد طبيباً يتفاجأ بطفله جثة أمام عينيه.. وأمه ترجوه رؤيته

لا تتوقف المآسي الإنسانية مع استمرار الحرب في غزة.

"ابنه جثة"

ففي لحظات تدمي القلب، تفاجأ طبيب فلسطيني كان يهدئ من روع المصابين في المستشفى، بابنه جثة ممدة أمامه، في مشهد وثقه مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

وظهر الطبيب في الفيديو الذي ترجم للغات أخرى، وهو يقترب من أحد المصابين ثم يضع يده على خده من هول الصدمة، وبينما التفت يميناً فوجئ بجثة ابنه من بين المصابين.

وكان الطبيب يبحث عن ابنه بين المصابين في المستشفى برفقة زوجته، بعدها بدّل الوالد وجهة بحثه من غرف المصابين والطوارئ إلى القسم الذي توضع فيه الجثامين، وهناك تعرف الطبيب على جثة طفله.

وأشارت المعلومات إلى إصابة أطفال الطبيب الآخرين أيضًا بجروح متفرقة نتيجة القصف الإسرائيلي.

🇵🇸 #Palestine || A Doctor is saddened by the death of his son and the injury of his children and family while providing medical care to injuries in the hospital. 15.10.23 Via @belalkh



دكتور يفجع باستشهاد ابنه واصابه اطفاله وعائلته خلال تأديه عمله في المشفى pic.twitter.com/rW6f4fJOOU — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 15, 2023

في حين ظهرت الأم المكلومة في فيديو آخر تترجى والده أن تلقي على صغيرها نظرة الوداع.

وضع مأساوي

يذكر أن هذه ليست المأساة الوحيدة، فالقطاع المحاصر منذ أيام يعيش أوقاتاً عصيبة لا توصف، حيث لم يعد هناك مكان في المشارح للضحايا الذين قضوا في القصف الإسرائيلي، ناهيك عن عدم وجود مواد الإسعافات الأولية، خصوصا أن هناك إصابات حروق كثيرة.

يأتي هذا في حين تكدست مئات الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح الذي يرتقب أن يفتح خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ الأسبوع الماضي، مقابل خروج عدد من المواطنين الأجانب العالقين.