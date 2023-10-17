فيديو مأساوي بغزة.. أطفال مشوهة وأشلاء وجثث بلا هوية مكدسة بالشاحنات

لم يعد هناك مكان لدفن الجثث في غزة فالمقابر امتلأت مع عدد الضحايا الكبير الذي يشهده القطاع كل يوم، ولم يكن هناك خيار أمام المستشفيات سوى الدفن في مقبرة جماعية.

ونقل موظفون من وزارة الصحة الفلسطينية الجثث المكدسة من مستشفى الشفاء في غزة، وحملوها في الشاحنات لتنطلق باتجاه المقبرة، ولأن هويات الجثث لم تكن جميعها معلومة، فاعتمدوا على تخصيص أرقام مرجعية لكل جثة مجهولة كطريقة لتكريم الضحايا.

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وأفاد منير البرش مدير بوزارة الصحة أنهم لجؤوا لهذه الطريقة بعد أن لم يجدوا التنسق المطلوب لدفن الضحايا وفق البروتوكول المعمول به، لافتا إلى الرفات يضم أشلاء وجثث أطفال شوهوا نتيجة القصف الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق محيطة بمستشفى القدس بمدينة غزة في وقت مبكر أمس الاثنين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف في المستشفى من التحرك بسبب الضربات الجوية.

أونروا: عمليات الإغاثة في غزة "على وشك الانهيار"

وأعطت إسرائيل يوم السبت تحذيرا للمستشفى بالإخلاء، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي قالت إنها لا تستطيع نقل المرضى والجرحى خارج المنشأة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة في غزة "على وشك الانهيار".

وأضاف "عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى في مدارسنا وغيرها من مرافق الأونروا في الجنوب كبير للغاية، ولم تعد لدينا القدرة على التعامل معهم".

أعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2837 شخصاً، بينما فاق عدد المصابين 10 آلاف مصاب.