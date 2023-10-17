فيديو يقطع الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو!

وضع القراءة
100% حجم الخط
حادثة صادمة شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشر فيديو يقطع الأنفاس لسقوط طفل في مدينة عبرا شرق صيدا جنوب البلاد من على سطح المبنى الذي يقطنه.
في التفاصيل، بعدما نسيت العائلة مفتاح المنزل داخله، أنزل الوالد ابنه بواسطة حبل للوصول إلى شرفة البيت.
مادة اعلانية
سقط عن علو 3 طبقات
إلا أنه قبل وصول الطفل انقطع به الحبل فسقط عن علو 3 طبقات، مستقراً على سيارة كانت متوقفة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
فيما تم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.
في حين أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب البعض بمحاكمة الأب بسبب تصرفه.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هذان المكونان هما الأفضل للتخلص من البقع الداكنةإذا كان من المستحيل منع ظهور البقع الداكنة على البشرة أو القضاء عليها بشكل كامل، فهناك حيل ومكوّنات أثبتت فعاليتها في التخفيف من حدّتها بشكل ... العربية ستايل
-
بشرى سارة لمحبي الأرز.. تناوله لا يسبب السمنةيتساءل الكثيرون منذ سنوات عديدة عن تأثير الأرز على زيادة الوزن والسمنة، وفي حين يتفق البعض على أن تناوله جزء من الحياة اليومية للكثير من الشعوب في ... صحة
-
"لا غالب إلا الله".. بسبب هذه العبارة أوقفت فنانة فلسطينية"لا غالب إلا الله".. بهذه الكلمات عبّرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عن تضامنها مع ما يجري في غزة، فما كان من محكمة الصلح في الناصرة إلا أن مددت ... ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية