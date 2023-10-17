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(فرانس برس)

فيديو لقطة تودع صديقها الصغير بعد وفاته..يشعل التواصل؟!

العربية.نت - وكالات
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في لقطات مؤثرة، انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، صعدت قطة صغيرة على جثمان صديقها الفلسطيني الصغير لتلقي عليه نظرة الوداع بعد وفاته، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو المزعوم طفلاً يبدو أنه نائم وقطة تحاول الاقتراب منه، فتصعد إلى أسفل رقبته وتنام قريرة العين على صدر صديقها الصغير.

(فرانس برس)
(فرانس برس)
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فيما زعم الآلاف من ناشري الفيديو أن تلك "القطة تقدم الوداع الأخير لصديقها الفلسطيني الذي قتل"

فيديو قديم

ليتبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالأحداث الحالية في غزة، بحسب ما أفادت فرانس برس

فقد أظهرت محركات البحث أنه منشور عام 2021 على مواقع عدة أي قبل بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس بسنتين.

كما نشر الفيديو أيضاً عام 2022 في موقع إسباني أشار إلى أن الطفل كان نائماً من دون إضافة أية تفاصيل.

يذكر أنه منذ تفجر الصراع بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته الحركة من برا وبحرا وجوا على مستوطنات إسرائيلية، انتشرت آلاف المنشورات المزيفة والفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تنامي الأخبار المغلووطو، كما حذر منصة أكس وشركة ميتا وتيك توك، من نشر مقاطع مصورة تروج لحماس، أو تفاقم وتنشر خطاب "العنف والكراهية".

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