"ولادي ماتوا هيهن كلن".. أب مكلوم يحمل أشلاء أطفاله بأكياس في غزة

لم يكن هذا الفلسطيني يتوقع يوماً أن يعيش هذه اللحظة الكارثية التي وثقتها كاميرات الفيديو من مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

مشهد لا يوصف

فقد فقد الوالد فلذات كبده إثر قصف عنيف طال المستشفى، ولم يتبق من صغاره إلا أشلاء، جمعها الأب في أكياس من النايلون تمهيداً لدفنها.

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وحينما وصل إلى المشرحة بدأ بالصراخ وهو يدل على ما في يده قائلاً: "أولادي ماتوا.. هيهن كلن هون.. ماتوا جمعت أشلاءهم بأكياس".

وعلى الرغم من أن مثله كثيرون، فإن هذا المشهد المروع للأب الفلسطيني المكلوم، هزّ مواقع التواصل الاجتماعي لقساوته، خصوصا أن دموع الأب المكلوم لم تجف وكذلك صرخات غضبه.

أتى هذا يوم أمس، حيث شهد قطاع غزة أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، بعدما أودى استهداف لمستشفى الأهلي الذي كان يؤوي آلاف الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 ضحية.

تبادل اتهامات

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، تورط بلاده، لافتاً في مؤتمر صحافي أمس إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق ما نقلت رويترز.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.