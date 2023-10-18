شاهد.. شولتس ومرافقوه ينبطحون أرضاً بمطار تل أبيب

في مشهد غريب وغير مألوف، اضطر المستشار الألماني أولاف شولتس وموظفوه والصحافيون المرافقون لوفده، للانبطاح أرضاً بعد نزولهم من الطائرة، ثم الزحف إلى الأسفل والاستلقاء على الإسفلت بسبب الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب.

فقد انتشر مقطع فيديو للمستشار الألماني وهو ينبطح على أرضية مطار تل أبيب، بعد أن دقت صافرات الإنذار، وذلك أثناء زيارته لإسرائيل.

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وتناقلت صفحات كثيرة مقطع الفيديو، الذي لاقى عشرات المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه المسؤول الرفيع ومرافقوه منبطحين أرضاً بسبب الصواريخ.

500 ضحية

يشار إلى أن شولتس كان أكد في وقت سابق أن زيارته لإسرائيل تأتي لتكريس وقوف ألمانيا بثبات إلى جانب إسرائيل.

وجاء في تغريدة نشرها عبر حسابه في X: "زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل".

Dear oh dear. German chancellor Scholz, his staff and embedded journalists forced to get off the plane, crawl down and lie on the ground due to rockets shot towards Ben Gurion airport in Tel Aviv. pic.twitter.com/yv6ipXX38J — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 17, 2023

وفي وقت سابق، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع في غزة.

أما ميدانيا، فقد أتت صواريخ الفصائل على تل أبيب بعدما شهد قطاع غزة، أمس، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 ضحية.