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كريم بنزيمة
الشرق الأوسط

بعد وصفه بـ"الإخواني" لتضامنه مع غزة.. بنزيمة يقاضي وزير الداخلية الفرنسي

منشور بنزيمة لاقى زهاء 50 مليون مشاهدة

العربية.نت - وكالات
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أعلن هيوز فيجييه محامي نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، الأربعاء، أن موكله يعتزم رفع دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص من بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان على خلفية اتهامه بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد نشره تغريدة أبدى من خلالها تضامنه مع سكان غزة بفلسطين وسط استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة النشطين على منصة أكس " تويتر سابقا"، بشكل كبير مع منشور للنجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة، حول الحرب في غزة، حيث لاقى زهاء 50 ملايين مشاهدة.

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وأعرب بنزيمة الحائز على جائزة الكرة الذهبية عن تعاطفه مع سكان غزة، وكتب بنزيمة: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين"، عقب إبداء تضامنه مع فلسطينيي غزة. واتهم دارمانان خلال حلوله ضيفا على برنامج "لور دو برو" L’heure des Pros في قناة سي نيوز، أن المهاجم الفرنسي "له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وبدورها، هاجمت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، هي الأخرى بنزيمة، وصرحت خلال مقابلة صحافية قائلة إن اللاعب اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

منشور حول الحرب في غزة من بنزيمة يشغل مواقع التواصل سوشيال ميديا الشرق الأوسط منشور حول الحرب في غزة من بنزيمة يشغل مواقع التواصل

واستهجنت مورانو وهي من الأسماء الوازنة داخل الحزب الجمهوري اليميني عدم قيام بنزيمة بأي خطوة تضامنية تجاه "ضحايا حماس من الإسرائيليين".

وردا على ذلك قال محامي بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الأربعاء، إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص وهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو، وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو، وعضو مجلس الشيوخ، الجمهورية فاليري بويي.

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