"جلسة تدليك بالمكتب" تثير عاصفة من الانتقادات بمواقع التواصل

أثار رئيس شركة طيران منخفض التكاليف عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك صورة لنفسه وهو يتلقى جلسة تدليك "مساج" وهو عاري الصدر أثناء وجوده بالمكتب.

ونشر رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، الشريك المؤسس لشركة الطيران الماليزية، الصورة على موقع "لينكد إن"، حيث أشاد بثقافة شركته، إلا أنه تلقى عاصفة من الانتقادات حيث اعتبرها البعض "بيئة عمل غير مناسبة".

مادة اعلانية

وفي تدوينته، قال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على جلسة تدليك. وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة الاجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.

وبعد أيام اشتعلت فيها موجة من الانتقادات، قرر فرنانديز حذف تدوينته، حيث قال العديد من مستخدمي "لينكد إن" إن سلوكه كان غير احترافي، وأشار أحد النقاد إلى أن ذلك قد يجعل الأشخاص الآخرين في مكان العمل يشعرون بعدم الارتياح.

وبحسب ما نقلت عنه "بلومبرغ" في وقت سابق، قال فرنانديز إنه كان قد أنهى للتو رحلة طيران مدتها 18 ساعة، وكان يعاني من الألم، لذلك وافق على اقتراح التدليك.