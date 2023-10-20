"جلسة تدليك بالمكتب" تثير عاصفة من الانتقادات بمواقع التواصل
رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، نشر الصورة على حسابه في موقع "لينكد إن"
أثار رئيس شركة طيران منخفض التكاليف عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك صورة لنفسه وهو يتلقى جلسة تدليك "مساج" وهو عاري الصدر أثناء وجوده بالمكتب.
ونشر رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، الشريك المؤسس لشركة الطيران الماليزية، الصورة على موقع "لينكد إن"، حيث أشاد بثقافة شركته، إلا أنه تلقى عاصفة من الانتقادات حيث اعتبرها البعض "بيئة عمل غير مناسبة".
وفي تدوينته، قال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على جلسة تدليك. وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة الاجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.
وبعد أيام اشتعلت فيها موجة من الانتقادات، قرر فرنانديز حذف تدوينته، حيث قال العديد من مستخدمي "لينكد إن" إن سلوكه كان غير احترافي، وأشار أحد النقاد إلى أن ذلك قد يجعل الأشخاص الآخرين في مكان العمل يشعرون بعدم الارتياح.
وبحسب ما نقلت عنه "بلومبرغ" في وقت سابق، قال فرنانديز إنه كان قد أنهى للتو رحلة طيران مدتها 18 ساعة، وكان يعاني من الألم، لذلك وافق على اقتراح التدليك.
-
استطلاع: أغلب الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مسؤول عن الفشل في منع هجوم حماسواعترف رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعا بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي العرب والعالم
-
رئيس وزراء ماليزيا يقترح اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجيقال إن هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام اقتصاد
-
مصر: لا نتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح.. إسرائيل استهدفته 4 مراتقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن إسرائيل ترفض دخول المساعدات مصر