عمرو أديب لأدرعي: انتظر أفعال مصر بالخطأ برضه

أثارت قذيفة إسرائيلية أصابت بالخطأ موقعاً مصرياً قرب الحدود مع قطاع غزة تزامناً مع دخول المساعدات، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين ناشطين وإعلاميين خلال الساعات الماضية.

فقد وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة حادة اللهجة إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك عبر تغريدة في منصة "إكس" اليوم الأحد.

الرساله وصلت ومصر مش حتوقف المعونات ومصر مش حتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الافعال المصريه اللى حتكون عن طريق الخطأ برضه https://t.co/ejPNa9xqMk — Amr Adib (@Amradib) October 22, 2023

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وكتب أديب "الرسالة وصلت ومصر مش حتوقف المعونات ومصر مش حتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الأفعال المصريه اللى حتكون عن طريق الخطأ برضه"، وذلك في إشارة إلى أن الحادث لن يوقف دعم الفلسطينيين في القطاع، ملمحاً إلى أن الحادث كان متعمداً.

جاءت تغريدة أديب رداً على منشور لأدرعي كتب فيها "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا ًمصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".

إصابة عنصر مراقبة بجروح

من جانبه، قال الجيش المصري، إن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.

وأضاف أن إسرائيل أبدت أسفها عن الحادث غير المتعمد وفتحت تحقيقاً.

وأفاد شهود عيان بأن انفجارا وقع، وسمعت أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب المعبر الحدودي بين مصر وغزة بعد ظهر اليوم الأحد، وفق ما نقلت رويترز.

وانسحبت الشاحنات الفلسطينية الموجودة عند المعبر بشكل كامل إلى مرآب على بعد كيلومتر بمحافظة رفح الفلسطينية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

في حين سحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سائقي الشاحنات التابعين لها إلى داخل غزة على متن سياراتها بعد ذلك.

تفتيش وشروط إسرائيلية

أتى ذلك بعد فترة قصيرة من بدء دخول نحو 17 شاحنة مساعدات في دفعة إغاثية ثانية إلى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

إلا أن عملية الدخول هذه شهدت تأخيراً كبيراً بسبب عمليات التفتيش، والشروط التي فرضتها إسرائيل على دخول القوافل لاسيما شاحنات الوقود، وفق ما أوضح مراسل العربية/الحدث، بوقت سابق اليوم.

إذ طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة (الأونروا) نقلها إلى معبر كرم أبو سالم الذي يقع غرب كيبوتس كيرم شالوم، على الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل من أجل تفتيشها.