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فيديو يقطع الأنفاس.. عمال معلقون في الهواء على ارتفاع 500 قدم!

دبي - العربية.نت
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خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يحبس الأنفاس يظهر عمال بناء معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم بعد انهيار سقالة أحد المباني الشاهقة في البرازيل.

ووثقت اللقطات العمال متشبثين بكابلات متصلة بهيكل معدني فوق برجين مكونين من 33 طابقاً يجري بناؤهما في مدينة ساو باولو، وفق صحيفة "التلغراف" البريطانية.

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كما تم إرسال 10 سيارات إطفاء ومروحية تابعة للشرطة إلى مكان الحادث.

ولقي شخص واحد حتفه. في حين تم إنقاذ الآخرين بواسطة رافعة.

بدورها أفادت شاهدة عيان بأنه تم إنقاذ العمال المحاصرين بعد "بضع دقائق".

فيما تحقق السلطات بالواقعة.

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