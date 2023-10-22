تحدّثت "العبرية" على الهواء.. إعلامية مصرية شهيرة تثير جدلاً

مع دخول الحرب المستعرة على قطاع غزة يومها الـ 16، وسقوط آلاف الضحايا بين الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي، أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، جدلاً كبيراً في الأوساط بسبب رسالة كتبتها باللغة العبرية.

رسالة بالعبرية

فقد وجهت وهبة رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي، قالت فيها: "طلبت من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة".

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وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، إنها توجّهت للشعب الإسرائيلي مطالبة إياهم بالوعي، قائلة: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".

كما ناشدت الإعلاميين الإسرائيليين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، قائلة: "لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".

الاعلامية بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل ونتنياهوpic.twitter.com/JTR12np203 — Screen Mix (@ScreenMix) October 21, 2023

وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.

وبررت بسمة وهبة حديثها باللغة العبرية قائلة: "عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط الذي نراها لأنها عليها بلوك وتعتيم"، وفق تعبيرها.

قصف لا يهدأ وحصار مطبق

يشار إلى أن قطاع غزة يعيش منذ السابع من أكتوبر الجاري، يوم نفذت حركة حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، تحت قصف إسرائيلي لم يهدأ على المنطقة المكتظة أصلا بالسكان والغارقة في حصار مطبق.

فيما ارتفع عدد الضحايا في الجانب الفلسطيني إلى نحو 4500، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

أما من الناحية الإسرائيلية فسقط أكثر من 1400 قتيل، وأسر نحو 200 شخص.