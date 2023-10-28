ما دخل مصر.. ناشطون يناشدون ماسك "أعط غزة ما قدمته لكييف"

رداً على التعتيم التام الذي غرق فيه قطاع غزة منذ الامس، أطلق ناشطون غربيون وفلسطينيون حملة من أجل مد القطاع المحاصر بالانترنت، بعدما قطعت إسرائيل كل الخدمات عنه، فضلا عن الاتصالات.

وتحت وسم #starlinkforgaza غرد العديد من مستخدمي منصة أكس مطالبين بمد غزة بخدمات ستارلينك للانترنت.

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"ساعدهم"

كما ذكروا حساب الميلياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب شركة ستارلينك، في تغريداتهم.

وناشدوه مساعدة غزة، كما فعل مع أوكرانيا سابقاً، مقدماً لها خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية.

Starlinks needed over Gaza now @elonmusk — Anonymous (@YourAnonOne) October 27, 2023

فيما اعتبر آخرون أن هذا الطلب غير منطقي، لاستحالة ادخال معدات استقبال ستارلينك إلى غزة في الظروف الحالية.

ما دخل مصر؟!

إذ يتطلب تفعيل خدمة الانترنت الفضائية هذه معدات استقبال أرضية حتى يتمكن المستخدمون من استقبال إشارات الأقمار صناعية النشطة لستارلينك.

لذا دعا البعض عوضا عن ذلك، مصر المتاخمة لغزة إلى لعب دور في هذا الشأن.

وكان قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات إغاثية وانسانية فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

لاسيما أن تلك الخطوة تمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، ويرفع عدد القتلى بحسب ما أكدت العديد من المنظمات الأممية والإنسانية.

فيما رجح عدد من الخبراء أن يستمر الأمر أياماً.