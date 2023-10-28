أعلام فلسطين تغزو حسابات مشاهير هوليود على "إنستغرام"

فيما دخلت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة أسبوعها الرابع، تكتظ التعليقات بحسابات كبار المشاهير مثل جاستن بيبر، وبيونسيه، وليبرون جيمس على "إنستغرام" بالأعلام الفلسطينية، ووسوم "فلسطين حرة"، وغيرها من التعليقات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال جويل فينكلستين، كبير المسؤولين العلميين في معهد أبحاث عدوى الشبكات الاجتماعية، إن العديد من الحسابات تبدو غير حقيقية، مما يشير إلى وجود شبكة روبوتية أو متصيدين من الأفراد الذين تم تعيينهم للنشر طوال اليوم.

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وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، وفي أحد منشورات بيبر على "إنستغرام" حول موعد غرامي مع زوجته، كانت الردود الأربعة الأولى منشورات مؤيدة للفلسطينيين، وقد حصد كل منها حوالي 10000 إعجاب.

وقال فينكلستين إنه يمكن ملاحظة نفس النمط خلال الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية عام 2021، عندما امتلأت ردود حسابات المشاهير أيضًا بمحتوى مؤيد للفلسطينيين.

ولم تستجب شركة Meta، التي تمتلك Instagram، لطلب التعليق. وتواجه شركتا Meta وX، تويتر سابقًا، معلومات مضللة ومحاولات للتلاعب بخدماتهما طوال الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ ثلاثة أسابيع.

دعوات لوقف النار

وفي سياق متصل، غمر المتظاهرون البهو الرئيسي لمحطة غراند سنترال في نيويورك يوم الجمعة مع دعوات لوقف إطلاق النار في غزة، فيما وصفت المجموعة الناشطة "الصوت اليهودي من أجل السلام"ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه اعتصام، حيث رفع الحاضرون لافتة كتب عليها "لن يحدث مرة أخرى لأي شخص" على لوحة وقت المغادرة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، الجمعة، أن هناك 229 رهينة تحتجزهم حركة حماس. وأضاف أن إسرائيل "ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع الرهائن".