اكتبوا أسماء صغار غزة على أجسادكم.. شاغلة المصريين تطل ثانية

بعدما شغلت المصريين والعالم برمته منذ بدء الحرب على غزة، تعود الفتاة المصرية رحمة زين صادحة دفاعاً عن غزة، وهذه المرة بمقطع فيديو يدعو إلى توثيق ضحايا الحرب وعدم نسيانهم.

فقد عبّرت في مقطع مصور نشرته عبر حسابها بإنستغرام، عن تعاطفها الشديد مع أهالي الضحايا، مؤكدة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام بل بشر كانت لهم حياتهم يوماً ما وعائلات تسأل عنهم وتهتم لأمرهم.

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واقترحت رحمة مبادرة لكتابة أسماء ضحايا حرب غزة على الأيدي لتذكرهم دائماً، حيث قررت كتابة اسم إحدى الضحايا وتدعى ماجدة علي يحيى.

واستذكرت كيف قام أهالي غزة بكتابة أسماء أطفالهم على أجسادهم للتعرف عليهم في حال مقتلهم، مؤكداً فعل الشيء ذاته عبر وضع أسماء الضحايا لتذكرهم دائماً.

يذكر أن قصة رحمة زين بدأت عند معبر رفح عندما شاهدت مراسلة قناة "سي إن إن"، حيث ذهبت إليها وحاولت أن تنقل صورة واقعية باللغة الإنجليزية حول ما يحصل في غزة، واستمر الحديث ست دقائق من النقاش الحاد بينهما.

وقالت رحمة في حديثها "أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتها التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقاً لمنظوركم فقط، وتتعاملون مع المبادئ بازدواجية بما يتماشى مع مصالحكم فقط".

وتابعت كلامها قائلة: "لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث، لكن أعطني إجابة لأسئلتي، أريد أن أعرف منك كإنسانة، لماذا تفعلين هذا".

وأثار الفيديو تفاعل الملايين من المتابعين حول العالم وحقق انتشارا كبيرا جداً.

من هي الشابة؟

تعمل رحمة التي سافرت مع مؤثري مواقع التواصل والفنانين إلى رفح، مع وفد بنك الطعام لتوصيل المساعدات للفلسطينيين، حاليا مديرة لإحدى المجلات المتخصصة.

درست في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، وحصلت على الثانوية العامة عام 2007.

ثم التحقت بالجامعة الأميركية ودرست العلوم السياسية، وعملت في بعض القنوات لكنها تخصصت بعد ذلك في برامج البودكاست وإنشاء المواقع.

أسرة إعلامية

لكنها تنتمي لأسرة إعلامية وصحافية شهيرة في مصر، فوالدتها هي الإعلامية والمذيعة ميرفت محسن، وجدها لوالدتها الكاتب الصحافي الكبير والراحل محسن محمد رئيس مجلس دار التحرير للصحافة الأسبق ورئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، وكان من الصحافيين المقربين من الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك، وجدتها لوالدتها هي الإعلامية والمذيعة هند أبو السعود.