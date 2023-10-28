إيلون ماسك يرد على "حملة غزة".. ويفجر مفاجأة!

فيما يغرق قطاع غزة منذ أمس الجمعة في عزلة تامة تحت الغارات الإسرائيلية العنيفة، بعد أن قطعت الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل تام، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة من أجل إمداد القطاع المحاصر بالإنترنت.

وناشد المنخرطون في تلك الحملة الملياردير الأميركي إيلون ماسك تقديم خدمات شركته للأقمار الصناعية ستارلينك، كما فعل في أوكرانيا.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

مادة اعلانية

منظمات معترف بها

وعلى الرغم من أن العديد من المغردين ضمنوا حساب ماسك أمس في تغريداتهم، عساه يتحرك.

إلا أن الأخير اختار الرد اليوم السبت على الموضوع وعلى مستخدمين أميركيين محدين.

إذ أكد ردا على تغريدة لألسكندرا أوكاسيو كورتيز، العضو في الكونغرس الأميركي، أن Starlink ستتواصل مع المنظمات المعترف بها دوليا لتقديم المساعدة إلى قطاع غزة. وكتب على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، ردا على ما كتبته عضوة الكونغرس التي أدانت قطع الاتصالات فيغزة: "ستارلينك ستتواصل مع المنظمات الدولية المعترف بها لتقديم المساعدة".

كما أوضح لمغردة أخرى أن أي "محطة من غزة لم تحاول التواصل مع شركته"، مكرراً أنها تدعم مساعدة المنظمات المعترف بها دوليًا.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.



SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

لكن المعضلة تكمن فيما إذا كانت الولايات المتحدة أو حتى السلطات الإسرائيلية ستوافقان على تدخل ماسك في تلك المسألة، وإن كان حصراً لمساعدة الهيئات المعترف بها في القطاع كمنظمات الأمم المتحدة أو الإغاثة وغيرها، بعد أن أكدت واشنطن دعمها المطلق لإسرائيل في حربها هذه التي وصفتها بالمصيرية.

وكان الآلاف من مستخدمي منصة "أكس" شاركوا خلال الساعات الماضية تحت وسم #starlinkforgaza مطالبين بمد غزة بخدمات ستارلينك للإنترنت.

أتى ذلك، بعد أن غرق القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني إنسان والمحاصر منذ 3 أسابيع في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وسط انقطاع كافة الاتصالات، ما صعب عمل المستشفيات وفرق الإغاثة والإسعاف، وفاقم بالتالي معاناة أهل غزة.