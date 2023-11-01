فيديوهات لمسؤولين أميركيين تشعل زوبعة.. ما الذي تغير؟

مع تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المحاصر منذ 3 أسابيع، وتصاعد أعداد القتلى الذي فاق الـ 8 آلاف بينهم أكثر من 3500 طفل، بدأت تطفو فيديوهات وتصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين تظهر الكيل بمكيالين.

I wonder what changed https://t.co/qeM3OKoF62 — Frederick Deknatel (@FreddyDeknatel) November 1, 2023

فبين روسيا وحربها في أوكرانيا وبين إسرائيل وضرباتها على غزة، بدت بعض المواقف الأميركية تكيل بمكيالين.

مادة اعلانية

وشارك العديد من الناشطين والإعلاميين على مواقع التواصل لاسيما منصة أكس فيديوهات سابقة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصف فيها الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا بالبربرية.

كما يدين استعمال موسكو سلاح الماء والكهرباء، وقصفها تلك البنى التحتية الأساسية في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

بينما يصمت تجاه حصار إسرائيل للقطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ومنع الوقود ومياه الشرب والكهرباء عنه، فضلا عن الاتصالات والإنترنت.

هذا أكثر مقطع متداول حالياً، عنوانه (النفاق الأمريكي بين أوكرانيا وفلسطين).



المقطع مدته 78 ثانية، قد تكون أهم 78 ثانية تراها اليوم. pic.twitter.com/6Doj3tbxda — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 28, 2023

كاد يجهش بالبكاء

كذلك، شارك آخرون فيديوهات لجون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، حين كاد العام الماضي يجهس بالبكاء وهو يتحدث عن سقوط مدنيين أوكران بينهم أطفال في الهجمات الروسية.

في حين اعتبر أن سقوط المدنيين في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مجرد أضرار جانبية للحروب عامة، "التي يسقط فيها مدنيون"!

وكانت الولايات المتحدة أكدت منذ اليوم الأول للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وقوفها التام ودعمها الكامل لإسرائيل.

كما عارض البيت الأبيض قبل يومين فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المكتظ بالسكان، معتبراً أن هذا الأمر سيفسح المجال أمام حماس لالتقاط أنفاسها.

كذلك، رفعت الإدارة الأميركية أي قيود أو شروط على استخدام الأسلحة التي قدمتها إلى القوات الإسرائيلية.