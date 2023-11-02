شاهد.. صدمة ممرضة شاهدت ابنتها بالصدفة على حمالة المصابين
عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 32 ألفا
كم هي المشاهد المأساوية التي نشاهدها بصفة يومية منذ السابع من شهر أكتوبر، حين أطلقت حركة حماس هجومها المباغت على إسرائيل، وبدأت الأخيرة منذ وقتها في شن أعنف قصف تشهده غزة، جواً وبراً وبحراً.
ومن ضمن تلك المشاهد المأساوية، مشهد لممرضة فلسطينية تفاجأت بوجود ابنتها على حمّالة ضمن المصابين.
فبحسب المعلومات المتوفرة، وأثناء عملها في استقبال المصابين بمالمستشفى الإندونيسي، تفاجأت الممرضة غادة أبو عيدة بوجود ابنتها على حمّالة المصابين، فانهارت وأخذت بالصراخ الهستيري إلى أن فقدت الوعي. فيما أخذ الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بمحاولة إسعافها وتطمينها على أن ابنتها بخير: "والله بخير يا أم أحمد".
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 9061 شخصاً وبلغ عدد المصابين 32 ألفاً. وأضاف أن القتلى بينهم 3760 طفلاً و2326 امرأة.
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