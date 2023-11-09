برايات بيضاء من شمال غزة لجنوبها.. موجات النزوح مستمرة

بعدما طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع، مهدداً بتشديد القصف الذي لم يتوقف أصلا منذ أكثر من 4 أسابيع، تبقى المشاهد القاسية سيدة الموقف.

فقد جرت عمليات النزوح من الشمال إلى جنوب غزة، اليوم الخميس، خصوصا من شارع صلاح الدين الاستراتيجي.

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وأطل الناس سيرا أو على عربات تجرها الدواب، في ظل استمرار القصف الجوي وتقسيم القوات الإسرائيلية للقطاع بعد تطويق شماله.

كما سار النازحون رافعين أيديهم أو مُلوّحين بأعلام بيضاء في رحلة نزوح شاقة، هربا من الأوضاع الإنسانية القاسية.

أشرس المعارك

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب قبل أكثر من شهر، حث الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين على إخلاء شمال القطاع، ما اضطر نحو 1.5 مليون نسمة، وفق تقديرات أممية، للنزوح داخل القطاع، سواء نحو الجنوب أو بين أحياء مدينة غزة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح حوالي 600 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، رضوخا لتحذيرات الجيش الإسرائيلي الذي دعاهم إلى الانتقال جنوبا.

غير أن معاناة سكان غزة بنزوحهم من الشمال نحو المناطق الوسطى أو الجنوبية، حيث يعيش أكثر من 550 ألف شخص في 92 منشأة تابعة لوكالة الأونروا لم تنتهِ، فالبنية التحتية والمرافق في حالة مزرية والأمراض منتشرة في كل مكان، وفقا لـ"رويترز".

وتجري أشرس المعارك على الأرض منذ 4 أسابيع في شمال القطاع، وفق محللين.

وقد حاصرت القوات الإسرائيلية مدينة غزة، وقسمتها شطرين جنوبي وشمالي عبر دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية.

في حين ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة نتيجة الحملة الإسرائيلية، إلى 10569 ضحية بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا بالإضافة إلى 26475 إصابة.