اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيلا حديد (أسوشييتد برس)
بيلا حديد (أسوشييتد برس)

بيلا حديد تقلب التواصل.. هذه حقيقة تخلي شركة شهيرة عنها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

منذ أيام ومحبو عارضة الأزياء الشهيرة مشغولون بخبر تخلي شركة أزياء عالمية معروفة عنها.

فقد انتشر خبر تخلي شركة ديور Dior عن حديد ذات الأصول الفلسطينية كالنار في الهشم مؤخرا على مواقع التواصل، جراء دفاعها عن الفلسطينيين وسط الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

بيلا حديد (أسوشييتد برس)
بيلا حديد (أسوشييتد برس)
مادة اعلانية

كما زعم العديد من الناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل أن ديور أنهت عقدها مع بيلا بسبب نشرها رسالة دعم للفلسطينيين، واستبدلتها في حملة إعلانية جديدة بعارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر.

إلا أن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق. فعقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة انتهى في مارس 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير، حسبما أكمد شخص مطلع لوكالة أسوشييتد برس.

فيما شاركت تاغر مع عدة عارضات في حملة Dior لعطلات 2023.

يشار إلى أن حديد المولودة من أب فلسطيني، كانت أدلت مرارا وتكرارا بتصريحات انتقدت فيها الحكومة الإسرائيلية ودعمت الفلسطينيين خلال السنوات التي تلت تعيينها سفيرة للعلامة التجارية الشهيرة ديور في عام 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟ لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط