قوات مارينز في "قبضة حماس"؟ صورة تغزو التواصل

فيما تدور معارك برية عنيفة شمال قطاع غزة منذ 27 أكتوبر بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي بعد أسابيع من القصف المركز، انتشر مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لجنود من قوات المارينز الأميركية احتجزتهم حماس خلال القتال.

ويصور الفيديو، الذي حصد عشرات آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الجنود المحتجزين في ما يبدو أنه نفق. وعلّق ناشرو المقطع بالقول: "أسرى اليوم 1/11/2023 من المارينز الأميركيين"، وفق فرانس برس.

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حقيقة الفيديو

إلا أن الفيديو لا علاقة له بغزة.

فالتفتيش عنه يرشد إليه منشوراً في 14 أكتوبر 2023 أي قبل بدء العملية البرية في غزة، على حساب في موقع أكس (تويتر سابقاً).

وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى أنه يصور أسرى من الجنود الروس بعد استسلامهم للجيش الأوكراني.

A whole trench surrendered to the AFU in the Zaporizhzhia direction pic.twitter.com/FhPcbkONs4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2023

كما نشر أيضاً على قناة عبر تليغرام مرفقاً بما يبدو أنها أسماء هؤلاء الجنود والكتيبة التي ينتمون إليها.

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، حسب السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 10569 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 26475، وفق وزارة الصحة في غزة.

وعقب هجوم حماس، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى شرق البحر المتوسط.

كما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً بتقديم دعم قوي لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة، في ردها على هجوم 7 أكتوبر.