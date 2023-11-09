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صورة تشعل عاصفة.. رونالدو حاملاً العلم الفلسطيني!

دبي - العربية.نت
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فيما دخلت الحرب التي تفجرت بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني مع إعلان الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء الماضي أنه بات "في قلب مدينة غزة"، أشعلت صورة للاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو عاصفة من الجدل.

فقد أظهرت الصورة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو حاملاً العلم الفلسطيني.

رونالدو
رونالدو
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وحصدت آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك ومنصة أكس، وسط سيل من الثناء على نجم الكرة الشهير.

صورة مركّبة

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة مركّبة وهي في الحقيقة للاعب المغربي جواد الياميق.

فقد بين التفتيش عبر محركات البحث النسخة الأصلية للصورة منشورة على موقع وكالة "غيتي" للصور في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأظهرت تلك الصورة اللاعب المغربي حاملاً العلم الفلسطيني بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب الكندي في دور المجموعات، الذي أهلته للدور 16 في كأس العالم 2022 في قطر.

كما ظهر الياميق في صورة أخرى أيضا ملوحا بالعلم الفلسطيني في التاريخ عينه، بحسب وكالة فرانس برس.

ومنذ اشتعال الجولة الجديدة من الحرب بين إسرائيل وحماس، انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة والمضللة على مواقع التواصل، وسط ارتفاع في خطاب العنف أيضاً، بحسب ما أشار إليه العديد من المراقبين.

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