مشاهد جديدة من حفل الموت بصحراء النقب.. هل قتلتهم مروحية؟!

كالنار في الهشيم انتشرت خلال الساعات الماضية مشاهد زُعم أنها من حفل "نوفا" الموسيقي في صحراء النقب جنوب إسرائيل الذي وقع فيه العدد الأكبر من القتلى في السابع من أكتوبر الماضي، حين شن مقاتلو حماس هجومهم المباغت.

BREAKING:



Footage has emerged of an Israeli helicopter killing many people at an October 7 concert in Israel.



The IDF basically fired on everyone fleeing that concert using helicopters.



Still unconfirmed. pic.twitter.com/cEWiEpUB4y — Megatron (@Megatron_ron) November 9, 2023

وأكد العديد من الناشطين على منصة أكس الذين نشروا الفيديو أنه يظهر إغارة مروحيات إسرائيلية على موقع الحفل، ما أدى إلى مقتل العديد ممن حضروا هذا الاحتفال الذي تحول لاحقا إلى كابوس أو حفلة موت.

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إلا أن بحثاً معمقاً في الفيديو، بين أن الجيش الإسرائيلي نشر تلك في 10/9، وهي تظهر طائرات AH-64 الإسرائيلية تشتبك مع حماس عند حدود غزة، وليس بالقرب من موقع الحفل.

يذكر أن آلاف الشباب الإسرائيليين كانوا شاركوا في هذا المهرجان الذي أقيم للاحتفال بعيد العرش اليهودي، بدأ في الساعة 11 مساء الجمعة ليستمر حتى فجر السبت السابع من أكتوبر، حين انطلقت عملية حماس المباغتة براً وجواً وبحراً ضد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

ما أدى إلى مقتل نحو 240 في هذا الموقع فقط، وأسر العشرات أيضاً.

وفيما اتهمت إسرائيل مقاتلي حماس بتصفية المشاركين في هذا الحفل، نفت الحركة الفلسطينية الأمر مؤكدة أن اشتباكات اندلعت في المكان مع قوات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.