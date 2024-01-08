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لحظة القبض على المتسللين

بطريقة لا تخطر على بال.. جمارك الشارقة تحبط محاولة تسلل شخصين للإمارات

كشفت عملية تفتيش عن وجود أجسام مشبوهة

العربية.نت
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تعدد طرق الهجرة غير الشرعية وتنوعت على خطورتها، ففيما يختار الكثيرون أوروبا كوجهة مستعملين ما يعرف بقوارب الموت، يفضل آخرون الوصول إلى ما يعتبرونها "أرض الأحلام" أميركا محشورين داخل حاويات أو بطرق أخرى، بيد أن شخصين قررا التسلل إلى الإمارات بطريقة قد لا تخطر على البال.

فقد أحبطت هيئة الشارقة للمواني والجمارك والمناطق الحرة، محاولة تسلل شخصين للإمارات بطريقة غير مشروعة، ونشرت فيديو يوثق العملية.

فبعد أن كشفت عملية تفتيش عن وجود أجسام مشبوهة، عزز أعوان الأمن الجمركي التفتيش ليتبين وجود شخصين مختبئين في هيكل السيارة.

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وأظهر مقطع الفيديو لحظة خروج الشخصين من هيكل السيارة بعد أن فتحه رجال الأمن، ليتساءل ناشطون على مواقع التواصل كيف استطاعا الصمود في ذلك المكان الضيق وبتلك الوضعية؟

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