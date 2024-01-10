"كريب وبان كيك".. فيديو مستفز لإسرائيليين من مطبخ منزل في غزة!

بينما يطهو أطفال غزة الطعام على نار الحطب بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، يتباهى جنود إسرائيليون بإعداد العشاء في أحد المنازل بعدما نزح عنه أصحابه.

فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال عنه معلقون إنه "مستفز"، أظهر جنوداً إسرائيليين يحضرون الطعام لأنفسهم في أحد منازل القطاع شمالاً بعدما أفرغ من أصحابه.

وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن المنزل يعود لإحدى قيادات حركة حماس، من دون تأكيد للأمر.

وظهر جنود أمام الموقد يحضرون (عجينة الكريب والبان كيك) وهي مأكولات غربية، فيما يصورهم آخر من ورائهم، ويتحدثون العبرية، ومن خارج المطبخ ظهر آخرون عند طاولة الطعام بانتظار عشائهم على ما يبدو.

Israeli chefs in the kitchen of a senior Hamas terrorist. pic.twitter.com/PzzEgtIQbp — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 9, 2024

حوادث لا توصف

يأتي انتشار هذا الفيديو بينما يواصل الفلسطينيون في غزة حصد ولملمة قتلاهم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، أثار هذا الفيديو غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها ليست أول مرة، حيث انتشرت عدة مشاهد لجنود إسرائيليين يفتشون منازل السكان في قطاع غزة، وأخرى يدمرون فيها متجرا للألعاب، أو يحاولون حرق إمدادات الطعام والمياه، أو حتى يرقصون مرددين شعارات عنصرية، وأثارت صداعاً في رأس القيادات في إسرائيل التي أطلقت منذ السابع من أكتوبر الماضي هجوماً عنيفاً على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

لاسيما أن العديد من المقاطع المصورة التي انتشرت وثقت انتهاكات عدة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وبيوتهم ومنازلهم.

كذلك، سخر بعض المشاهير الإسرائيليين وشككوا في أعداد القتلى الذين سقطوا إثر الغارات الإسرائيلية.

يشار إلى أن أحدث حصيلة للقتلى الفلسطينيين بينت ارتفاع العدد إلى أكثر من 23000.

فيما دفعت الحرب نحو 90% من سكان القطاع للنزوح داخلياً، بحسب تأكيدات أممية، وسط شح في الغذاء والدواء وحتى مياه الشرب.