"دار مسنين بالبيت الأبيض حيث يشعر النزلاء كأنهم رؤساء".. ترامب يسخر من بايدن بفيديو

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو يسخر فيه من عمر الرئيس جو بايدن.

المقطع، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي نشرته حملة الرئيس السابق على "إنستغرام" وعلى منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، يأتي في صورة إعلان عن دار للمسنين مقرها في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس بايدن (81 عامًا)، المقيم الرئيسي فيه.

وخلال الفيديو الساخر القصير، يقول الصوت النسائي، بينما تعزف الموسيقى المبهجة في الخلفية: "في White House Senior Living، يشعر سكاننا كأنهم في منزلهم".

يظهر الفيديو لقطة مكبرة للبيت الأبيض قبل أن ينتقل إلى مقطع فيديو يظهر بايدن وهو في حالة ذهول، حيث ينظر إلى الأسفل وفمه مفتوح قليلاً. تتبعها عدة لقطات له وهو يمشي بصعوبة على الشاطئ، ولقطة أخرى لزوجته جيل وهي تساعده في ارتداء سترته بينما تتدلى نظارته الشمسية من وجهه.

ويضيف التعليق على الفيديو: "توفر منشأتنا النابضة بالحياة أنشطة ونزهات مبهجة، ورعاية متخصصة على مدار الساعة، ووجبات رائعة محلية الصنع".

فيما يظهر بايدن وهو يتناول البيتزا، ومن بعدها الآيس كريم.

يقول بايدن بعد ذلك في مقطع مأخوذ من مقابلة تلفزيونية حيث تجلس جيل بايدن إلى جانبه: "لقد كنت آكل كل ما يوضع أمامي، كل الطعام الإيطالي بشكل أساسي".

وتضيف جيل بايدن: "والآيس كريم"، وهي تنظر إلى زوجها وتشير إليه، فيرد قائلا: "والآيس كريم.. آيس كريم رقائق الشوكولاتة".

وينتهي المقطع بأن "دار مسنين بالبيت الأبيض.. حيث يشعر النزلاء كأنهم رؤساء".

ويمثل عمر بايدن مصدر قلق كبير بين الناخبين قبل انتخابات الرئاسة هذا العام، نظرًا للعديد من زلاته وسقوطه وأخطائه كقائد أعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن بايدن بالفعل هو أكبر مواطن أميركي يتم انتخابه رئيسًا على الرغم من أن ترامب أصغر منه بثلاث سنوات ونصف السنة فقط.