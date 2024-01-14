مناكفاً مصر.. مستشار نتنياهو ينشر فيديو لحدود غزة

في محاولة لإبعاد اللوم عن حكومة بلاده بشأن حصارها الخانق منذ أشهر لقطاع غزة، نشر مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيديو يظهر الحدود بين غزة ومصر.

وحاول حنانيا نفتالي عبر هذا المقطع الذي نشره اليوم الأحد على حسابه في منصة "إكس"، إلقاء اللوم على مصر. وكتب قائلاً: "فيما يتهم العالم إسرائيل بحصار غزة، هكذا تبدو الحدود بين مصر والقطاع".

The world blames Israel for a blockade on Gaza.



Meanwhile: This is what the Egypt-Gaza border looks like.



Both Egypt and Israel built walls to protect themselves from Hamas terrorists in Gaza. pic.twitter.com/1JvnbWZyMf — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 14, 2024

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كما اعتبر أن كلا من مصر وإسرائيل بنت جدراناً لحمايتها من حماس.

فتح معبر رفح

أتى ذلك، فيما دأبت مصر منذ اليوم الأول لتفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، على تأكيد ضرورة أن تسمح تل أبيب بإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما تمسكت بفتح معبر رفح من أجل دخول حافلات الإغاثة إلى غزة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية كانت في كل مرة تعرقل وتؤخر دخولها، ولا تسمح إلا بعدد يسير لا يسد الاحتياجات اليومية لسكان القطاع المنكوب.

صلاح الدين

كما جاء تداول هذا الفيديو بالتزامن مع تجديد مسؤولين إسرائيليين الحديث عن ضرورة السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين الذي يعرف بـ"محور فيلادلفي، وتلميحهم إلى التشاور مع القاهرة في هذا الشأن، وهو ما نفته الأخيرة أكثر من مرة".

وكان نتنياهو أشار أمس السبت إلى أن بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرتها عسكرياً على هذا الممر الواقع عند الحدود بين غزة ومصر.

كما لفت إلى أن "غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من الخيارات منها نقل قوات إلى فيلادلفي".

يذكر أن مصادر مصرية كانت نفت مراراً خلال الفترة الماضية وجود أي تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين- فيلادلفي بغزة، مؤكدة أن مثل تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.