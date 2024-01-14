اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

مناكفاً مصر.. مستشار نتنياهو ينشر فيديو لحدود غزة

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

في محاولة لإبعاد اللوم عن حكومة بلاده بشأن حصارها الخانق منذ أشهر لقطاع غزة، نشر مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيديو يظهر الحدود بين غزة ومصر.

وحاول حنانيا نفتالي عبر هذا المقطع الذي نشره اليوم الأحد على حسابه في منصة "إكس"، إلقاء اللوم على مصر. وكتب قائلاً: "فيما يتهم العالم إسرائيل بحصار غزة، هكذا تبدو الحدود بين مصر والقطاع".

مادة اعلانية

كما اعتبر أن كلا من مصر وإسرائيل بنت جدراناً لحمايتها من حماس.

فتح معبر رفح

أتى ذلك، فيما دأبت مصر منذ اليوم الأول لتفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، على تأكيد ضرورة أن تسمح تل أبيب بإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما تمسكت بفتح معبر رفح من أجل دخول حافلات الإغاثة إلى غزة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية كانت في كل مرة تعرقل وتؤخر دخولها، ولا تسمح إلا بعدد يسير لا يسد الاحتياجات اليومية لسكان القطاع المنكوب.

صلاح الدين

كما جاء تداول هذا الفيديو بالتزامن مع تجديد مسؤولين إسرائيليين الحديث عن ضرورة السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين الذي يعرف بـ"محور فيلادلفي، وتلميحهم إلى التشاور مع القاهرة في هذا الشأن، وهو ما نفته الأخيرة أكثر من مرة".

وكان نتنياهو أشار أمس السبت إلى أن بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرتها عسكرياً على هذا الممر الواقع عند الحدود بين غزة ومصر.

كما لفت إلى أن "غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من الخيارات منها نقل قوات إلى فيلادلفي".

يذكر أن مصادر مصرية كانت نفت مراراً خلال الفترة الماضية وجود أي تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين- فيلادلفي بغزة، مؤكدة أن مثل تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط