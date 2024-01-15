جنديان أميركيان اختفيا قبالة اليمن.. وفيديو لكيربي يتهرب

لا يزال الغموض يلف مسألة اختفاء جنديين من البحرية الأميركية قبالة السواحل اليمنية قبل أيام.

ففيما لم تعلن واشنطن إلا اليسير عنهما، مكتفية بخبر مقتضب قبيل فترة يفيد باختفائهما، مؤكدة أن عمليات البحث عنهما جارية، بدا منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، مرتبكاً بدوره.

BREAKING:



⚡ 🇺🇸🇾🇪 The two Navy SEALs that are missing in the Gulf of Aden were allegedly attempting to board a ship carrying weapons from Iran to Yemen.



Most likely the operation was exposed and the two Navy Seals were eliminated by the Iranian-Yemeni guards.



Аccording to… pic.twitter.com/UXteV6iqce — Megatron (@Megatron_ron) January 14, 2024

إذ عندما وجهت إليه المذيعة مارغريت برينان سؤالاً ضمن برنامج "فيس ذي نايشن" حول مصيرهما حاول كيربي المراوغة.

البحث مستمر

لكن المذيعة أصرت قائلة: "وردتنا معلومات بأن الجنديين اختفيا بينما كانا يحاولان الصعود على متن سفينة صغيرة يعتقد أنها تحمل أسلحة من إيران إلى اليمن، فما ردك؟".

ليكتفي كيربي بالقول إن الإدارة الأميركية تتابع هذه المسألة عن كثب، مضيفاً أن البحث مستمر عن البحارين.

وحين سألته إن كانت تلك الحادثة مرتبطة بما يجري مع الحوثيين في اليمن، في إشارة إلى الضربات الأميركية الأخيرة على مواقع حوثية، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض، أي علاقة لاختفاء الجنديين بالتوترات مع جماعة الحوثي.

وأكد أن الحادث لا علاقة له بالضربات في اليمن. وأوضح أن عمليات البحرية الأميركية في المنطقة مجرد عمليات اعتراض عادية تقوم بها منذ فترة لمحاولة عرقلة تدفق إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين.

في حين اعتبر جواب كيربي غير كاف من قبل بعض الأميركيين على مواقع التواصل، الذين اتهموه بالتهرب من الإجابة الصريحة والمباشرة.

وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت فجر الجمعة الماضي (12 يناير الحالي) عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

فيما أعلنت الجماعة اليمنية أن الضربات أدت إلى مقتل خمسة عناصر في صفوفها. وفجر السبت، (13 يناير) أيضا استهدفت الولايات المتحدة مجدّدا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأميركي إنه ضرب "موقع رادار حوثي".

أتت تلك الضربات الأميركية والبريطانية رداً على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.