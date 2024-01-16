فيديو.. جنود إسرائيليون يفتحون خزنة بمنزل استولوا عليه بغزة

أظهر مقطع فيديو متداول جنوداً إسرائيليين قيل إنهم يحاولون فتح خزنة فولاذية بمنزل استولوا عليه بغزة، مستعملين أداة تستخدم في التلحيم.

ويرصد الفيديو حالة الدمار والخراب الذي طال ذلك المنزل.

Hırsız İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde girdiği Filistinli bir ailenin evinde, spiral makinesiyle çelik kasayı kesti. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 16, 2024

ويشهد قطاع غزة، الثلاثاء، يوماً جديداً من التصعيد والقتال، فيما لا تظهر أي بادرة على قرب انتهاء الحرب أو التوصل لهدنة بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من أزمات إنسانية كارثية.

وفي آخر التطورات الميدانية، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن عشرات الصواريخ أطلقت في الرشقة الأخيرة على نتيفوت وغلاف غزة، فيما ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن 50 صاروخا أطلقت في الرشقة الأخيرة على نتيفوت وغلاف غزة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع محاولة قوات إسرائيلية التوغل في محافظتي غزة والشمال.

أفاد إعلام فلسطيني بوقوع غارة وصفها بالعنيفة للطائرات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة غزة. كما أشار إلى قصف جوي إسرائيلي على جباليا شمال القطاع، وكذلك أشار إلى استهداف إسرائيلي بالطيران والمدفعية لخان يونس جنوب القطاع.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 1140 شخصا قتلوا في هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر، الذي ردت عليه إسرائيل بهجوم جوي وبري على مدى أكثر من 100 يوم حوّل مناطق كثيرة من القطاع إلى ركام وأودى بحياة 24,100 شخص تقريبا وإصابة 61 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.