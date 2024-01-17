بعد اتهامه بـ "الإخواني".. بنزيمة يقاضي وزير الداخلية الفرنسي

تقدم نجم الكرة الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة، بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بتهمة التشهير، بعد أن قال دارمانان إن لبنزيمة علاقات بجماعة الإخوان المسلمين.

ورد محامي بنزيمة بأن التصريحات "تسيء لشرف" موكله وسمعته.

وتم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية إلى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم.

تصريحات الوزير كانت أثارت وقتها ضجة كبيرة داخل الطبقة السياسية في فرنسا وخصوصا من اليسار الذي اتهمه بأنه يستغل منشور بنزيمة لأغراض انتخابية.

وهو نفس الموقف الذي أعلنه محامي بنزيمة في العشرين من أكتوبر الماضي على إحدى القنوات الفرنسية.

ولطالما تعرض بنزيمة لانتقادات من وزير الداخلية، لكن ما استدعى تصريحه هذا كان منشورا على حساب بنزيمة على منصة إكس أعلن خلاله تضامنه مع الفلسطينيين في غزة واعتبارهم "ضحايا مرة أخرى لقصف غير مبرر، لا يرحم امرأة ولا طفلا".

دارمانان اعتبر أن بنزيمة لم يعبر عن تعاطف مماثل لنحو 1300 قتيل إسرائيلي سقطوا في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن له "روابط بجماعة الإخوان".

وفي حديث لقناة "سي نيوز" الفرنسية اليمينية قبل نحو شهرَين، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن لنجم كرة القدم كريم بنزيمة "علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعا، مع جماعة الإخوان المسلمين".

وأعلن بنزيما، 36 عاما، الذي يلعب في نادي اتحاد جدة السعودي، أنه سيرفع الدعوى القضائية سريعا، بعدما أصدر بيانا نفى فيه اتهامات دارمانان.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أمس الثلاثاء في بعض مما جاء في أوراق الدعوى، حيث قال بنزيما إنه "لم تكن له أي علاقة في يوم من الأيام بجماعة الإخوان المسلمين، ولا بأي عضو من أعضائها على حد علمه".

وأضاف نجم ريال مدريد السابق "أعرف إلى أي مدى وصلت سمعتي السيئة، فأنا يتم استغلالي في لعبة سياسية، والفضيحة الأكبر هي أن ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي، كان بحاجة لشيء مختلف تماما عن هذا النوع من التصريحات".

"رفض ترداد النشيد الوطني الفرنسي"

وانتقد دارمانان بنزيمة سابقا لأسباب متعددة، بينها رفضه ترداد كلمات النشيد الوطني الفرنسي قبيل المباريات ونشر "تغريدات دعوية على وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن تصريح وزير الداخلية قيد الطرح مرتبط بنشر بنزيمة منشورا على حسابه على منصة إكس تعبيرا عن دعمه لأبناء قطاع غزة، واعتبارهم "ضحايا مرة أخرى لقصف غير مبرر، لا يرحم امرأة ولا طفلا".

وخلال حديثه للقناة، قال دارمانان إن بنزيما لم يعبر عن تعاطف مماثل لنحو 1300 ضحية إسرائيلية قتلتهم حماس في الحرب، مضيفا أن مهاجم منتخب فرنسا السابق كان "معروفا بأن له روابط بجماعة الإخوان المسلمين".

وأورد وزير الداخلية "نحن نقاتل الإخوان المسلمين، لأنها تشجع مناخ الجهاد".

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين قبل نحو 80 عاما في مصر، وتعد جماعة محظورة وعلى قائمة الجماعات الإرهابية في عدة بلدان، إلا أنها لا تخضع لأي قيود داخل الاتحاد الأوروبي.

سحب الجنسية والكرة الذهبية من بنزيما

وعقب تصريح دارمانان، طالبت العضو في مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين (يمين) فاليري بوير، بسحب الجنسية الفرنسية من بنزيما كونه "أساء" لفرنسا.

وعلى حسابها على منصة إكس، قالت بوير إنها اقترحت "على الأقل سحب الكرة الذهبية" من بنزيما، ولكن أيضا وقبل كل شيء جنسيته الفرنسية.

وأضافت: "إن الاتفاق مع أولئك الذين يعلنون الحرب علينا سيكون بمثابة خيانة لبلدنا.. لا يمكننا أن نقبل أن يتمكن مواطن فرنسي مزدوج الجنسية ومعروف دوليا من إهانة بلدنا أو حتى خيانته بهذه الطريقة".