اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
80066187-0-image-a-40_1705381219557
لقطة تظهر غولريز كهرمان وهي تسرق

كاميرا فضحتها.. برلمانية تسرق حقيبة من متجر وتضطر للاستقالة

غولريز كهرمان، المولودة في إيران، كانت أول لاجئة تصبح نائبة في نيوزيلندا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقالت أول نائبة "لاجئة" في نيوزيلندا، بعد نشر وسائل الإعلام المحلية لقطات لارتكابها وقائع سرقة عدة مرات من متاجر راقية.

ودون الإشارة إلى الاتهامات، استقالت غولريز كهرمان، عضوة حزب الخضر النيوزيلندي والمتحدثة الرسمي باسم وزارة العدل والشؤون الخارجية، قائلةً إن "الضغوط المتعلقة بعملي دفعتني إلى التصرف بطرق مخالفة تماماً لطباعي".

غولريز كهرمان
غولريز كهرمان

وقالت في بيان صدر الثلاثاء: "يتوقع الأفراد أعلى معايير السلوك من ممثليهم المنتخبين. لكني فشلت في ذلك. أنا آسفة. هذا ليس سلوكاً يمكنني تفسيره لأنه ليس عقلانياً بأي شكل من الأشكال، وبعد التقييم الطبي، أدركت أنني لست على ما يرام".

وتابعت: "أفضل ما يمكن فعله للعناية بصحتي العقلية هو الاستقالة من منصبي كعضوة في البرلمان والتركيز على التعافي وإيجاد طرق أخرى للعمل من أجل التغيير الإيجابي في العالم".

"طلاق ياسمين عبدالعزيز" يحصد أكثر من 100 ألف عملية بحث في مصر مصر "طلاق ياسمين عبدالعزيز" يحصد أكثر من 100 ألف عملية بحث في مصر

واتهمت وسائل الإعلام المحلية كهرمان بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ومتجر آخر في ولنغتون في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.

ونشرت صحيفة نيوزيلند هيرالد، أمس الثلاثاء، لقطات من كاميرات مراقبة لكهرمان (42 عاماً) وهي تسرق حقيبة يد من متجر في أوكلاند.

يذكر أن كهرمان هي محامية حقوقية إيرانية المولد تلقت تعليمها في أكسفورد، وطلبت اللجوء في نيوزيلندا بعد الحرب الإيرانية-العراقية. وأصبحت أول لاجئة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي عام 2017.

المتجر في أوكلاند حيث وقعت السرقة
المتجر في أوكلاند حيث وقعت السرقة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط