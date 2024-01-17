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من الفيديو

فيديو لمسافر محبط من تأخر إقلاع الطائرة ينهال ضربا على الطيار

صدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على "قائمة الممنوعين من الطيران"

العربية.نت
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أقدم أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو على الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

ووقع الاعتداء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقا للإعلام المحلي.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أيام، شهدت العاصمة الهندية نيودلهي ظروف موجة باردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الوطنية مصحوبًا بضباب كثيف ما أثر بشكل كبير على الرؤية.

تسبب ضعف الرؤية في تأخير أو إلغاء عمليات الطيران والقطارات في المدينة؛ وتم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية وتم إلغاء ما يقرب من 80 رحلة جوية في مطار دلهي، كما تم إصدار تحذير السفر من مطار أنديرا غاندي الدولي.

وفي حادثة مروعة أعقبت تأخيرًا طويلًا في الإقلاع، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت حيث نهض راكب محبط ولكم الطيار على متن الطائرة عندما أصدر إعلانًا عن التأخير.

وقد صدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على "قائمة الممنوعين من الطيران" من قبل شركة الطيران.

وتم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور، باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، ووفقا لمصادر في شركة الطيران، فمن المرجح أن يتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.

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