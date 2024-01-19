السعودية أم ليبيا.. فيديو لتمساح يتبختر بالشارع يثير الحيرة

شغل فيديو لتمساح يتبختر في الشارع، الليبيين خلال الساعات الماضية.

فقد تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو التمساح الذي صوّره شخص من سيارته ليلاً ، زاعمة أنه ظهر في شوارع العاصمة طرابلس.

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وعلّق العديد من الليبيين على هذا المشهد بالقول "ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس".

لكن الفيديو لم يُصوّر في ليبيا على الإطلاق، إذ كانت "العربية" نشرته في نوفمبر الماضي، بعدما شوهد التمساح في شوارع القطيف إثر خروجه من حديقة حيوانات مجاورة.

وتمّت السيطرة عليه حينها من قبل السلطات المختصة وإرجاعه لموطنه الطبيعي.