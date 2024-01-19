مشهد لا يصدق.. حبسوا شاباً بالعراق وقيدوه بالحديد بحجة مرضه

بمقطع فيديو يحبس الأنفاس، اشتعلت الأوساط العراقية حزناً على ما وصلت إليه حال شاب عشريني حبسته عائلته بسبب مرضه.

مكبل بأقفال حديدية!

فقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عناصر قيل إنها تابعة للشرطة المجتمعية في العراق، تدخل منزلاً لتحرر شاباً من أقفاص حديدية حبسته فيها عائلته.

وظهر الشاب بحال يرثى لها، حيث بدا مرتدياً ثياباً متسخة وقد طالت ذقنه وشاربه، وكأنه يعاني من سوء معاملة.

ووفق التعليقات، فإن عائلة هذا الشاب قامت بحسبه ثم قيدته بسلاسل حديدية في غرفة بسبب حالته النفسية، حيث بدا كأنه غير متوازن تماماً.

وبينما لم تصدر السلطات العراقية أي بيان رسمي عن الواقعة، تبين أنها حدثت في إحدى بيوت النجف.

الشرطة المجتمعية في محافظة #النجف تنقذ شاباً بعمر 21 عاماً كان مقيداً بسلاسل داخل منزل عائلته بحجة "حالته النفسية"#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/gtwgPahJgm — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 17, 2024

مطالبات بتحقيق

يشار إلى أن الفيديو كان حصد عشرات المشاركات والتعليقات.

وطالب كثيرون بضرورة نقل الشاب إلى إحدى دور الرعاية الصحية ومتابعة حالته المرضية.

وكذلك ناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة فتح تحقيق ومعاقبة العائلة على سوء الاهتمام بالشاب المريض.