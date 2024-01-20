فيديو محرج.. سفينة بريطانية ناكفت زميلتها وأكملت طريقها

بحادث كاد ينذر بكارثة، استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو أظهر اصطداماً غريباً بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما في ميناء بحريني.

فقد أظهرت لقطات فيديو اصطدام السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية بالسفينة الأخرى "إتش إم إس بانغور" المتخصصتين في البحث عن الألغام البحرية، بحسب ما ذكرت صحيفتا "ميرور" و"ديلي ميل" البريطانيتان.

وبينما لم ينتج عن الحادثة أي إصابات، فإنها شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" التي تسببت بالحادث، تعد قتالية عالية التقنية.

ورغم ذلك، أكملت طريقها بشكل طبيعي حتى ضربت بزميلتها.

فيما علقت حسابات على الحادث بأنه "تصادم بحري محرج".

British Royal Navy ship HMS Chiddingfold reversed into British combat vessel HMS Bangor.😅pic.twitter.com/YGCzSeeasy — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 20, 2024

فحص الأضرار والتحقيق مستمر

يشار إلى أن السفينتين تجريان الآن فحصا بحثا عن الأضرار، فيما أظهرت صور أخرى تضرر واحدة منهما في هيكلها الخارجي فقط.

فيما أشار فريق بحري رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا أن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين تقدر بعدة ملايين من الدولارات، وكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر لسفينتين حساستين من هذا النوع.

إلى ذلك، أوضح متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية، أن القيادة على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين. ولم تقع إصابات، مشيرا إلى أنه ليس مناسبا التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة.

أما السفينتان فموجودتان في الخليج كجزء من عملية "كيبيون"، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي.