ولعت فيها النار بكبد السماء.. شاهد اشتعال طائرة بالجو

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في مشهد مرعب، أظهرت لقطات لحظة حريق محرك طائرة من طراز "بوينغ 747" بعد إقلاعها من مطار ميامي الأميركي.
طائرة الشحن التابعة لشركة "أطلس إير" واجهت عطلاً في الجو بعد إقلاعها بدقائق معدودة أدى إلى اشتعال محركها، الأمر الذي ترتب عليه عودتها إلى المطار مرة ثانية فورا للوقوف على ملابسات ما حدث وإصلاح الطائرة.
واضطرت الطائرة إلى القيام بهبوط اضطراري بعد أن ظهر الجناح الأيسر للطائرة وهو يحترق في الجو.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان الشركة أنها ستزيد عمليات فحص الجودة لطائراتها من طراز 737 ماكس 9 بعد عطل بلوحة باب مخرج الطوارئ على متن رحلة تابعة لشركة ألاسكا الجوية.
ويعد حادث طائرة ألاسكا هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المؤسفة لشركة بوينغ التي بدأت في عام 2018، مع أول حادث تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8 في إندونيسيا وإثيوبيا – وبفارق أكثر من أربعة أشهر – مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 346 شخصًا.
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