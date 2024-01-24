اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Former US President Donald Trump talks with former UN Ambassador Nikki Haley in the Oval Office of the White House after it was announced the president had accepted the Haley's resignation in Washington, US, October 9, 2018. (Reuters)
نيكي هايلي ودونالد ترامب (أرشيفية - رويترز)

فيديو لترامب ينتقد منافسته.. فساتين هايلي رخيصة وغير راقية!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تحتدم المنافسة هذه الأيام بين المرشحين الجمهوريين: الرئيس السابق دونالد ترامب، وسفيرته في الأمم المتحدة فترة ولايته نيكي هيلي، خصوصا بعد فوز الأول بالانتخابات التمهيدية في ولايتي آيوا نيوهامبشر الاستراتيجيتيين.

وجها لوجه أمام بايدن.. ماذا يعني فوز ترامب بنيوهامشر؟ أميركا الانتخابات الأميركية وجها لوجه أمام بايدن.. ماذا يعني فوز ترامب بنيوهامشر؟

أداة مختلفة

وعلى خلاف الحملات الانتخابية والأصوات والمؤيدين، يستعمل الرئيس السابق أداة مختلفة لمواجهة خصومه على ما يبدو.

فبعد أن كثف ترامب هجومه اللفظي على هايلي وانتقد مجددا أصولها الهندية، قائلاً إنها غير مؤهلة لتكون القائد الأعلى لأن والديها من المهاجرين الهنود ولم يكونا مواطنين أميركيين بعد رغم ولادتها في الولايات المتحدة، فجّر الملياردير المثير للجدل قنبلة أخرى.

فقد رأى الرئيس السابق أن هايلي لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض، لأنها ترتدي فساتين رخيصة الثمن، في إشارة منه إلى أزياء منافسته.

وانتقد ترامب هايلي في تجمع لأنصاره قبيل فوزه بانتخابات ولاية نيوهامبشر التمهيدية الهامة.

وهذه ليست المرة الثانية، فبين انتقاد الأصول والفساتين، انتقد ترامب لون بشرة هايلي السمراء أيضاً.

رفضت منصب "نائب الرئيس"

يشار إلى أن نيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة كانت نظّمت حملات انتخابية ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب.

ووُلدت هايلي، وهي ابنة لمهاجرين من الهند، باسم نيماراتا نيكي راندهاوا لكنها تستخدم منذ فترة طويلة اسمها الأوسط نيكي ثم أخذت لقب زوجها فيما بعد.

وكانت أعلنت رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس بجانب ترامب بسبب استمراره في انتقادها، بما شمل الحديث عن اسمها الأول الحقيقي وغير ذلك على منصته للتواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نتائج "نيوهامشير" تحدد مستقبل نيكي هيلي.. وترمب يتقدم مدعوما بمؤيدي المنسحبين نتائج "نيوهامشير" تحدد مستقبل نيكي هيلي.. وترمب يتقدم مدعوما بمؤيدي المنسحبين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط