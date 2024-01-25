أول تعليق لأحمد العوضي من المستشفى: ياسمين بنت أصول.. أنا وهي حالة خاصة

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان المصري أحمد العوضي خلال الأيام الماضية، بسبب تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الفنانة ياسمين عبدالعزيز طليقته إلى التواجد بجواره بعد أيام من إعلانهما الانفصال.

وأمام ما قيل حول الحالة الصحية للعوضي، أجرى الفنان المصري مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأربعاء، رغم تواجده في المستشفى ولم يغادرها بعد.

خاص لـ"يحدث في مصر".. النجم أحمد العوضي في أول ظهور تلفزيوني بعد أزمته الأخيرة : أنا وياسمين حالة خاصة جداً وهي كانت أول المتواجدين في المستشفى للإطمئنان عليا وانا حبيتها علشان هي بنت اصول

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ayP9M1xg8H#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/dpcQgpg7ze — MBC مصر (@mbcmasr) January 24, 2024

العوضي تحدث عما قيل بشأنه في الأيام الماضية قائلا "اتقال عني كلام كتير وبشوف إنه من حب الناس"، مشيرا إلى كونه خلال الفترة الماضية كان مشغولا بالتصوير، حيث كان يغادر التصوير من أجل التمرين، وبعدها يعود من التمرين إلى التصوير.

وخلال تلك الفترة أصيب العوضي بدور برد شديد للغاية، لكنه أهمل في علاجه، وهو ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وحينما توجه العوضي إلى الطبيب أخبره أنه سيحتجزه في المستشفى لـ4 أيام بسبب إهماله في التعامل مع الوعكة الصحية.

وأوضح العوضي أنه سيغادر المستشفى الخميس بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وفيما يخص تعامل ياسمين عبدالعزيز معه في هذه الوعكة علق العوضي قائلا "أنا وياسمين حالة خاصة جدا".

وأشار إلى كونهما شكلا قصة كبيرة تفاعل معها العالم العربي بأكمله، وكان الجمهور معهم قلبا وقالبا، وحينما أعلنا الانفصال أعلناه بشكل يليق بحب الجمهور لهما.

وكشف العوضي عما قامت به ياسمين عبدالعزيز، حيث سمعت بأنه تعرض إلى وعكة صحية خلال التصوير، فأرسلت إليه تسأله "انت كويس؟"، ليخبرها بما حدث عند الطبيب وأنه متوجه إلى المستشفى.

وعلى الرغم من كونهما منفصلين، إلا أن ياسمين كانت أول من ينتظره في المستشفى حينما توجه إلى هناك، مؤكدا أنها لم تتخل عنه للحظة واحدة.

وهو ما دفع العوضي للتعليق بأن هذا الأمر هو ما أحبه في ياسمين عبدالعزيز من البداية، خاصة أنها بنت أصول، وحتى في ظل انفصالهما لا يتواجد بينهما سوى الاحترام والأصل، وهو أمر غير مستغرب على ياسمين عبدالعزيز.