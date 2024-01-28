أسد يتنقل مسترخياً في سيارة بنتلي فاخرة.. فيديو حصد الملايين

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في مشهد غير مألوف على الإطلاق، ظهر شبل أسد مسترخياً في سيارة "بنتلي" فاخرة، تتجول في منتجع باتايا التايلاندي الصاخب.
وأثار الفيديو الذي انتشر بشكل واسع جداً على وسائل التواصل، لاسيما تيك توك حاصداً أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة، خلال اليومين الماضيين حالة استغراب عارمة.
#WATCH 🔴 The owner of a small #lion was arrested in Thailand due to a video showing the animal being transported through the resort city of #Pattaya in a luxurious Bentley convertible 🦁— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) January 26, 2024
In #Thailand, it is legal to own lions, but they must be officially registered. Therefore,… pic.twitter.com/V7SZnOm008
ما دفع الشرطة التايلاندية إلى التحقيق في القضية وتوقيف امرأة تدعى سوانغجيت كوسوغنيرن.
سجن لعام!
فيما أعلن مكتب التحقيقات المركزي على صفحته الرسمية في فيسبوك أن كوسوغنيرن اتهمت بانتهاك قانون البيئة والموارد الطبيعية من خلال "حيازة حيوان بري محمي من دون تصريح".
وبموجب القانون التايلاندي، يمكن أن تغرم السيدة الموقوفة ما يصل إلى 100 ألف بات (2200 جنيه إسترليني) فضلا عن عقوبة السجن لمدة عام.
في المقابل، اعترفت سوانغجيت أمام الشرطة بأنها اشترت الأسد من امرأة أخرى مقابل 250 ألف باهت، لكنها فشلت في الحصول على وثيقة تسليم رسمية بسبب عدم كفاية المعلومات المتعلقة بجنس الأسد.
في حين أعلنت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في تايلاند بأنه تم ترحيل الشبل إلى سريلانكا.
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