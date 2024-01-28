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بعد المطعم والبقالة.. "7 أكتوبر" بالمناهج الأردنية

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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بعد الجدل الكبير الذي أحدثه تسمية مطعم في الأردن بـ"7 أكتوبر"، تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة من كتاب مدرسي تناول أحداث السابع من أكتوبر دون الإشارة إليها بطريقة مباشرة.

الأردن.. تغيير اسم مطعم "7 أكتوبر" بعد أن أغضب إسرائيل الأخيرة الشرق الأوسط الأردن.. تغيير اسم مطعم "7 أكتوبر" بعد أن أغضب إسرائيل

فقد كشف المركز الوطني لتطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية، الإصدار الجديد لكتاب "التربية الوطنية المدنية" للصف العاشر، حيث تحدثت فقرة وردت في الكتاب المدرسي الأردني عن اقتحام المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بتاريخ 7 تشرين الأول 2023، وأسر أعداد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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(2 صور)

توضيح رسمي

في المقابل، قال عضو المركز الوطني لتطوير المناهج الأردنية الدكتور إبراهيم بدران، إن إضافة أحداث السابع من أكتوبر 2023 لا تشكل أي عقبة، وتأتي في سياق الحديث عن تطور القضية الفلسطينية، وهي منسجمة مع تفكير الوزارة والمركز الأعلى للمناهج والدولة الأردنية.

وأوضح بدران في تصريحات صحافية أنه سيتم توزيع النسخة الجديدة من المنهاج على الطلبة من الصف العاشر خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

مطعم وبقالة ومحل قهوة

ولا تعتبر قضية المناهج الأردنية الأولى التي أثارت الجدل، حيث تسببت لوحة تحمل اسم مطعم "7 أكتوبر" في حالة مماثلة، وتقرر إزالتها فيما بعد بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة ووجود دلائل سياسية لها، وهو الأمر الذي انطبق أيضاً على اسم بقالة في العاصمة عمان، ومحل لبيع القهوة على الطرقات.

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