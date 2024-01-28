شاهد أغرب الصيحات.. قلي أعواد الأسنان وأكلها!

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالصيحات الغريبة والخطيرة في آن، إلا أن صيحة يمكن اعتبارها الأغرب حتى الآن انتشرت في كوريا الجنوبية مؤخراً ما اضطر السلطات إلى إطلاق تحذير صحي.

@nbcnews South Korea is urging people not to eat fried toothpicks made of starch in a shape resembling curly fries, after videos of the practice were widely shared on social media. ♬ original sound - nbcnews

فقد انتشرت ممارسة تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا على شكل يشبه البطاطس المقلية بشكل واسع في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية.

"مقرمشة للغاية"!!

وحصدت مقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصاً يستهلكون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل مثل الجبن المجفف، آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".

ووصف أحد مستخدمي "تيك توك" في مقطع فيديو، أثناء تناول أعواد الأسنان المقلية: "إنها مقرمشة للغاية".

بدورها قالت وزارة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية في تغريدة يوم الأربعاء إنه "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء" في إشارة لأعواد الأسنان المقلية، وتابعت محذرة "من فضلك لا تأكلوها".



قلي اعواد الأسنان وتناولها (رويترز) قلي اعواد الأسنان وتناولها (رويترز)

وأضافت أن مقاطع الفيديو التي تظهر عيدان الأسنان وهي تقلى في الزيت وتؤكل، انتشرت بسرعة كبيرة، وفق ما نقلت "رويترز".

استخدام ألوان الطعام

وتُستخدم ألوان الطعام لإضفاء لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

وتُستخدم غالباً في المطاعم في كوريا الجنوبية، ويمكن استخدامها أيضاً لالتقاط الأطعمة التي تؤكل باليد.

يشار إلى أن برامج تناول الطعام عبر الإنترنت، والتي تسمى "Mukbang"، والتي غالباً ما تُظهر أشخاصاً يتناولون كمية زائدة من الطعام أو أطباقاً غير عادية، تحظى بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية.