على الهواء مباشرة.. شاهد مراسلاً يترنح ثم يسقط أرضاً في غزة

فيما تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهرها الرابع، يعيش مراسلو القنوات التلفزيونية أوضاعاً إنسانية مأساوية كحال باقي سكان القطاع المحاصر أثناء تغطيتهم للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الفائت.

فقد سقط مراسل تلفزيون فلسطين عمر الداهودي، على الهواء مباشرة فيما كانت المذيعة تسأله حول الأوضاع داخل غزة.

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وأظهرت المشاهد المصورة، المراسل وهو يقف أمام الكاميرا قبل أن يترنح يميناً ويساراً لينهار على الأرض.

يأتي ذلك، فيما أكد متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن الوضع كارثي في قطاع غزة، وأن الجوع يفتك بالسكان هناك.

وأوضح المتحدث أن غالبية السكان يواجهون الجوع وسوء التغذية، وبالتالي فهم معرضون بسهولة لجميع الأمراض.

يستجدون الماء والطعام

كما أضاف ليندماير أن المرضى في المستشفيات وغرف العمليات يستجدون الماء والطعام، وأن هناك أشخاصا في مراكز الإيواء لا يعرفون كيف يمضون يومهم بسبب غياب الغذاء، وفق ما نقلته "الأناضول".

وشدد على أن البيئة في غزة غير صحية، لافتا إلى أن مياه الصرف الصحي يتم تصريفها في الشوارع، مما يعرض الناس المحصورين في مساحات ضيقة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 25 ألف قتيل، و64 ألف مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسبب الجيش بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.