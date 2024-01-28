مشهد ولا أغرب.. أسد يشارك صاحبه وجبة "الكبسة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لأسد يتناول الطعام مع شخص.

وأظهر الفيديو شخصا وهو يأكل وجبة "الكبسة" ويقف بجانبه الأسد الضخم مربوطا في سلسلة من رقبته ويأكل معه قطع اللحم.

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كما يظهر الفيديو الذي يحبس الأنفاس الأسد وهو يسحب قطع اللحم من فم مربيه ويساعده الأخير دون خوف من التعرض لهجوم الحيوان المفترس.

وأبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم من المشهد، وجاءت أغلب التعليقات تحذر المربي إذا جاع الأسد: "غدا تكون أنت العشاء".

ولم يعرف على وجه الدقة مكان تصوير هذا المشهد.