"وجه الدمى".. نتائج جراحات تجميلية بكوريا الجنوبية تثير جدلاً

موجة جدل كبيرة وصدمة على السوشيال ميديا، هذا إلى جانب انتقادات وجهت لجراح تجميل كوري جنوبي يدعى كيم، بسبب النتائج التي يقدمها لعملائه.

كثيرون قالوا إن جراحة الطبيب في شد الوجه وإزالة التجاعيد التي يجريها كيم تغير من ملامح وجه المريض وتجعله جامدا بلا مشاعر شبيها بوجه الدمية، ورغم الانتقادات يواصل كيم القيام بعمليات التجميل.

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ويقول الخبراء ان هذه العمليات تتسبب في مشاكل لأصحابها في وثائقه الإدارية كجواز السفر بسبب تغير ملامحه.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في العالم للسياحة العلاجية، حيث يأتي إليها الجزء الأكبر من الصين وأميركا، فيما حذرت مؤخرا سفارة الصين في سيول مواطنيها من مخاطر إجراء الجراحات التجميلية في كوريا الجنوبية.