من الرياض.. ترقبوا لقاء ميسي مع عمرو أديب
تصوير هذا اللقاء من ضمن بودكاست Big Time، الذي تم إطلاقه بمناسبة موسم الرياض
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عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكونون على موعد لمتابعته من خلال برنامج عربي، إذ يستضيفه الإعلامي المصري عمرو أديب في بودكاست Big Time.
ويأتي تصوير هذا اللقاء من ضمن بودكاست Big Time، الذي تم إطلاقه بمناسبة موسم الرياض، حيث سيستضيف من خلاله الإعلامي المصري عمرو أديب العديد من المشاهير العرب والعالميين.
January 30, 2024
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شارك فيه مجموعة لقطات من الحلقة الخاصة لبودكاست Big Time مع النجم الأرجنتيني المحبوب.
ميسي مع اخونا العزيز الاعلامي الكبير عمرو اديب🇸🇦❤️ pic.twitter.com/uRgvy55rTq— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2024
كما شارك صورة أخرى تجمع ما بين اللاعب ليونيل ميسي والإعلامي المصري عمرو أديب.
بودكاست موسم الرياض💙🇸🇦 pic.twitter.com/oLsfGOtPAn— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2024
يذكر أن ميسي متواجد في المملكة رفقة ناديه إنتر ميامي الأميركي، لخوض لقاءين ودييّن ضمن موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر.
وخاض ميسي أول مباراة له في المهرجان، ضد نادي الهلال السعودي، وانتهت بخسارة الأرجنتيني ورفاقه بنتيجة 4-3، واستطاع ميسي خلال اللقاء تسجيل هدف وصناعة آخر.
فيما سيكون غدا الخميس موعد اللقاء المنتظر عندما يتواجه ليونيل ميسي وجها لوجه أمام غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر السعودي.
وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يفوز باللقب الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط.
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