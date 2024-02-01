اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
U.S. Secretary of State Antony Blinken (not pictured) meets with Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa at the State Department in Washington, U.S., January 12, 2024. REUTERS/Anna Rose Layden
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

"عجوز وليست جميلة".. سياسي ياباني رفيع "يمتدح" وزيرة الخارجية

يبدو أن رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو أراد الإشادة بكفاءة يوكو كاميكاوا.. لكن التعبير خانه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أدلى رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو بتصريحات مثيرة للجدل عن وزيرة الخارجية، معلقاً على مظهرها وسنها، خلال خطاب أدلى به مؤخراً.

رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو
رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو
صورة نائبة رئيس الأرجنتين المثيرة في مكتبها تتصدر الترند سوشيال ميديا صورة نائبة رئيس الأرجنتين المثيرة في مكتبها تتصدر الترند

فيما يبدو أنها كانت إشادة بوزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، وصفها آسو، الأحد، بأنها "امرأة عجوز".

وأضاف آسو، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر ببلدة آشيا بمقاطعة فوكوكا: "لن أصفها بالجميلة لكنها بالتأكيد تستطيع الحديث بثقة، ويمكنها التحدث بالإنجليزية".

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي، تجاهلت كاميكاوا التصريحات المثيرة للجدل بشأنها. وقالت: "أفهم أن هناك مجموعة مختلفة من الأصوات والآراء لكنني ممتنة لها جميعاً".

وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط