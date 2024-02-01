"عجوز وليست جميلة".. سياسي ياباني رفيع "يمتدح" وزيرة الخارجية
يبدو أن رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو أراد الإشادة بكفاءة يوكو كاميكاوا.. لكن التعبير خانه
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أدلى رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو بتصريحات مثيرة للجدل عن وزيرة الخارجية، معلقاً على مظهرها وسنها، خلال خطاب أدلى به مؤخراً.
فيما يبدو أنها كانت إشادة بوزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، وصفها آسو، الأحد، بأنها "امرأة عجوز".
وأضاف آسو، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر ببلدة آشيا بمقاطعة فوكوكا: "لن أصفها بالجميلة لكنها بالتأكيد تستطيع الحديث بثقة، ويمكنها التحدث بالإنجليزية".
وفي مؤتمر صحافي اعتيادي، تجاهلت كاميكاوا التصريحات المثيرة للجدل بشأنها. وقالت: "أفهم أن هناك مجموعة مختلفة من الأصوات والآراء لكنني ممتنة لها جميعاً".
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